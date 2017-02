Milleproroghe, un altro anno di vita per Commissario sisma Irpinia

A 37 anni dal terremoto dell'Irpinia spunta nel decreto Milleproroghe una misura che tiene in vita per un altro anno il Commissario per la ricostruzione del sisma che devastò l'area nel 1980. La previsione scatena la protesta della Lega e i suoi senatori Erika Stefani e Paolo Arrigoni bollano il differimento come "proroga inconcepibile". "Si spenderanno altri 100mila euro per il funzionamento della struttura", concludono.