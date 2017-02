Migranti, Minniti: "Facciano lavori utili non retribuiti"

I richiedenti asilo "devono poter essere utilizzati per lavori di pubblica utilità, finanziati con fondi Ue. Non si creerà una duplicazione nei mercati del lavoro, perché non saranno pagati". L'idea è del ministro dell'Interno Marco Minniti, in audizione alle commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato. "Bisogna evitare il vuoto dell'attesa", ha aggiunto, riferendosi ai tempi lunghi, fino a due anni, per una risposta alle domande di asilo.