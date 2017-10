Migranti, Minniti: "A Lampedusa 187 persone, no rischi"

A Lampedusa non c'è nessuna situazione di emergenza. Lo dice il ministro dell'Interno Marco Minniti, rispondendo al sindaco dell'isola Totò Martello che aveva chiesto la chiusura dell'hotspot. "In questo momento a Lampedusa ci sono 187 migranti, uno dei numeri più bassi della storia degli ultimi anni. Se guardiamo ai numeri non c'è una situazione che sta sfuggendo di mano", ha spiegato Minniti.