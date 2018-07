Migranti, barcone con 450 supera Lampedusa e va verso la Sicilia

Il barcone con circa 450 migranti a bordo, entrato in acque Sar italiane, si sta allontanando dalle isole di Linosa e di Lampedusa. Lo riferiscono pescatori delle Pelagie che monitorano la situazione con attenzione. L'imbarcazione, che sta seguendo una rotta non lineare, in questo momento sembra puntare la costa Sud della Sicilia. Se questa fosse la sua meta impiegherebbe, stimano i pescatori, più di un giorno per arrivare.