Mdp, Bersani: "Se il Pd cancella il Jobs Act ci stiamo alla grande"

"Se il Pd cancella il Jobs Act e si tiene Renzi come leader ci stiamo alla grande". Lo ha detto il leader di Mdp, Pier Luigi Bersani. Ma "l'arroganza del leader di non cambiare ha rotto qualcosa di profondo - ha quindi sottolineato -: l'arroganza di non prendere atto delle cose che non vanno sta segando non solo i Dem ma il centrosinistra. Il Pd dice che la riforma sul lavoro è indiscutibile. Se neghiamo la realtà però arriva la destra".