Legge elettorale, il M5s rilancia il proporzionale Modifiche Italicum, Renzi: "Vediamo il centrodestra"

" L'Italicum va cancellato, non è migliorabile, è antidemocratico e incostituzionale ". Sulla legge elettorale il M5s presenta una mozione che suggerisce di adottare "un sistema elettorale con formula proporzionale da applicarsi in circoscrizioni medio-piccole in quanto, oltre a garantire rappresentatività, favorisce l'aggregazione fra le forze politiche piccole e medio-piccole". Previste le preferenze . Renzi: "Aspettiamo proposte dal Centrodestra".

La mozione che intende modificare l'Italicum è stata presentata alla Camera a firma dei deputati Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti e Toninelli.



"Garantire una maggioranza voluta dai cittadini" - Secondo il Movimento, "un sistema elettorale con formula proporzionale, rispettando i voti che gli elettori esprimono sulla base delle liste locali, evita di disperdere i seggi tra forze politiche troppo piccole e premia naturalmente le forze politiche maggiori". In questo modo, sottolineano i pentastellati, si favorisce "l'emersione di una maggioranza parlamentare effettivamente voluta dai cittadini, a differenza di quella prodotta dagli artifici giuridici del premio nazionale previsto dal c.d. Porcellum e dal c.d. Italicum".



"Il premio di maggioranza è antidemocratico" - La mozione del M5s punta il dito soprattutto contro il meccanismo del premio di maggioranza, il quale "subordina l'elezione del Parlamento a quella del governo e produce un risultato antidemocratico e autoritario". "La governabilità ottenuta col premio - si legge ancora nella mozione - è una governabilità totalmente artificiale e quindi, paradossalmente, instabile e precaria perché si fonda sull'illusione che investendo del potere una sola persona tutti i problemi siano sol per questo risolti".



La governabilità "costruita dal basso produce decisioni stabili, mentre la governabilità imposta dall'alto produce decisioni immediate ma precarie, poiché le leggi sono il frutto di decisioni solitarie di Governi appoggiati da un Parlamento privo di forza di rappresentanza reale".



Renzi: "Dopo il M5s, aspettiamo le proposte di Forza Italia e Lega Nord" - "Ora aspettiamo Berlusconi e Salvini" sulla legge elettorale "così tutte le posizioni in campo saranno chiare e poi faremo le modifiche". Così il premier Matteo Renzi a margine dell'assemblea Onu a News York. Il premier ha aggiunto: "La discussione parlamentare viene gestita dal Parlamento, il governo ha dato disponibilità a intervenire nei modi e nei tempi che il Parlamento deciderà".