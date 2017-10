Legge elettorale, Fiano: "Non abbiamo mai parlato di fiducia"

"Non abbiamo mai pensato alla fiducia" sul tema della legge elettorale. Lo ha detto il relatore del Rosatellum 2.0, Emanuele Fiano (Pd), escludendo la possibilità che il governo "blindi" il testo a Montecitorio. "Abbiamo cercato di migliorare il testo, ora ci aspetta il voto in Aula. Abbiamo dato un contributo al Paese perché le leggi le faccia il Parlamento e non la Corte costituzionale. Speriamo sia la volta buona", ha aggiunto.