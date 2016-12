La Boldrini a Salvini: "Agli insulti io rispondo con un gran bel sorriso"

14:19 - "A chi insulta e si esprime con volgarità io rispondo con un gran bel sorriso". Laura Boldrini replica così al segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, che l'aveva definita "il nulla fatto donna". "La politica delle volgarità e degli insulti personali la lascio fare ad altri. Evidentemente non hanno altro da offrire al Paese", aggiunge la presidente della Camera.

Al termine del tradizionale concerto in occasione di Montecitorio a porte aperte, la terza carica dello Stato spiega che "è una priorità della politica aiutare chi è in difficoltà". "C'è la politica dell'insulto e quella della partecipazione, dell'inclusione sociale e dell'impegno per lo sviluppo. Il resto non mi appartiene e lo lascio a chi lo usa", conclude.



La controreplica di Salvini: "Lei è razzista" - "La Boldrini è la peggior presidente della storia: è razzista nei confronti degli italiani e solidale nei confronti di quelli che italiani non sono. Mi sembra Obama che va a fare la pace con Castro a Cuba e la guerra a Putin e alla Russia. Poche idee ma confuse". Non si fa attendere la controreplica di Salvini alle parole della presidente della Camera. "Mi hanno insultato per una settimana perché ho chiesto di radere al suolo i campi rom", aggiunge il numero uno del Carroccio.