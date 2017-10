22 settembre 2017 11:24 L. elettorale, Rosato: da Mdp no a ogni proposta, noi andiamo avanti "Il problema di Mdp è che non vuole fare una legge elettorale. Noi andiamo avanti", ha detto a Tgcom24 il capogruppo Pd alla Camera. DʼAttorre ha replicato: "Solo bugie". Toninelli: "Norma contro il M5s"

"Quando siamo andati in Commissione con il Mattarellum, Mdp ha risposto no. Poi siamo andati in Commissione con il Rosatellum prima versione e Mdp ha risposto no. Siamo andati in commissione con il Tedesco e Mdp ha risposto no, chiedendo di fare il Mattarellum. Quindi, il problema di Mdp è che non vuole fare una legge elettorale. Noi andiamo avanti". Lo ha detto a Tgcom24 Ettore Rosato, capogruppo Pd della Camera.

"Adesso che veniamo con un'altra versione, che è maggioritaria, che consente le coalizioni, che consentirebbe al Centrosinistra di stare unito, di avere un programma, un candidato, un progetto per il Paese coerente con un disegno di carattere generale e che fa bene all'Italia, Mdp risponde sempre di no", prosegue Rosato. "Quindi, il problema di Mdp è che non vuole fare una legge elettorale, che gli piace quella che c'è e naturalmente è evidente che noi di fronte a questo ne prendiamo atto e andiamo avanti".



A Rosato risponde seccamente Alfredo D'Attorre (Mdp): "A Rosato voglio ricordare che è agli atti parlamentari che noi abbiamo proposto il Mattarellum, ci sono stati degli emendamenti ad hoc tutti bocciati in aula dal Pd e dagli altri. Quindi ribadiamo: se si vuole fare un vero Mattarellum o un vero sistema tedesco, noi ci siamo". "E' ora di finirla con sistemi pasticciati e truffaldini come il Rosatellum bis". "Rosato dice bugie - prosegue a Tgcom24 D'Attorre - eravamo d'accordo su Mattarellum, questa legge è peggiore di quella che c'è: è un Imbogliellum, coalizioni farlocche, meccanismo truffaldino".

Secco il commento del deputato pentastellato Danilo Toninelli che a Tgcom24 dice: "Non sono all'altezza di scrivere una legge elettorale costituzionale. Il Rosatellum 2.0 è fatto apposta per fermare il M5s. Si creano liste farlocche fatte apposta per raccattare voti".