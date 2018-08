Gli addetti alla sicurezza delle manifestazioni sportive si rivolgono al vicepremier Luigi Di Maio, che in quanto ex steward potrebbe comprendere la situazione a far sì che i voucher vengano ripristinati anche per loro. Il decreto dignità ha infatti reintrodotto i buoni per pagare i lavoratori a ore in agricoltura e turismo. Gli steward vorrebbero considerare il loro impegno di come partite al mese come gli stagionali di fine settimana.



"Il voucher salva un po' tutte le categorie, dal disoccupato al lavoratore, che può così lavorare con serenità non avendo l'obbligo di essere contrattualizzato con la società che fornisce gli steward" spiega proprio uno steward ai microfoni di Stasera Italia. Le 30mila persone che a ogni partita si adoperano affinché gli stadi siano sicuri guadagnano dai 40 ai 60 euro a partita e domandando a Di Maio, oggi agli scranni più alti del Parlamento, una vera e propria operazione nostalgia.