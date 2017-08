Ius soli, Cei: rinvio è una vittoria dei prepotenti sui deboli

Il rinvio dello ius soli "è una vittoria dei prepotenti sui piccoli che non hanno voce, una vittoria dell'indecisione, una vittoria dell'incapacita' di risolvere i problemi". Lo dice monsignor Giancarlo Perego, direttore di Migrantes (Cei) e arcivescovo di Ferrara-Comacchio. Il diritto in questione "non è un premio ma uno strumento fondamentale di integrazione", sottolinea il vescovo.