Grasso: contro Ue no futuro Italia

"Fuori dall'Unione, non esiste futuro per l'Europa. Contro l'Europa, non esiste futuro per l'Italia". Lo ha detto il presidente del Senato Pietro Grasso, intervenendo alla cerimonia di consegna del "riconoscimento Altiero Spinelli ai costruttori dell'Europa Federale" a Giorgio Napolitano. "Qualcuno mette in discussione i grandi principi europei, addirittura la libera circolazione - ha aggiunto -. Rigetto qualsiasi arretramento su libertà e civiltà".