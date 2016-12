Forza Italia, Stefano Parisi: "Non voglio il posto di Berlusconi ma dare una mano al Centrodestra"

L'idea che Stefano Parisi potesse essere uno dei protagonisti della sfida per la futura leadership del centrodestra non è di questi giorni. Ma anche se il tempo per metabolizzarla c'è stato tutto, ha comunque fatto saltare i nervi dentro Forza Italia. Sia per la tempistica, sia per la convinzione - che serpeggia tra gli azzurri - che la discesa in campo dell'ex manager faccia parte del nuovo corso di Forza Italia che ha come registi la famiglia Berlusconi, Gianni Letta ed i vertici delle aziende (Confalonieri in primis).



Non è un mistero che Berlusconi sia un fan della prima ora dell'ex Ad di Fastweb e che sia stato proprio lui a proporlo come candidato al comune di Milano. Il modello del leader di Fi è sempre stato quello di un persona fuori dai partiti, "un uomo del fare", capace di guidare un movimento che deve tornare a guardare allo spirito del '94. E nonostante il diretto interessato smentisca di ambire a fare il nuovo coordinatore di Forza Italia, i suoi progetti sembrano chiari: convention a settembre e "un programma politico liberale e popolare".



L'argomento è uno dei temi "caldi" del vertice ad Arcore dove Berlusconi ha convocato non solo i capigruppo con i loro vice, ma anche i dirigenti del partito: Toti, Carfagna, Matteoli e Gasparri per citarne alcuni. All'origine la riunione serviva per fare il punto sul partito e sulla campagna referendaria ma ora, dopo l'intervista di Parisi, la situazione cambia.



Parisi: non pongo tema leadership ma di proposta governo - "Non sono per la rottamazione, non voglio fare il capo di Forza Italia e non pongo la questione della leadership ma solo il tema di una piattaforma liberal-popolare per non farci essere solo il partito del no, dobbiamo cominciare a fare una proposta di governo". Ha detto ancora Parisi. "C'è un tema di fondo, penso che queste forze moderate, come Fi, e quelle più radicali come la Lega possano stare insieme o sul compromesso o su proposte molto avanzate su temi delicati come quello dell'immigrazione, per esempio". Parisi replica duramente a Matteo Salvini che boccia la presenza dell'ex candidato di sindaco di Milano in un nuovo progetto di centrodestra.



"Sull'immigrazione la questione vera da superare è che la sinistra con l'ipocrisia dell'accoglienza per tutti ha acuito il problema e su questo si deve lavorare", aggiunge facendo poi riferimento al tema delle riforme. "La riforma costituzionale del Governo Renzi azzera qualsiasi tipo di federalismo fiscale, le tasse saranno decise tutte a Roma. Per esempio, un partito come Lega che nasce proprio sul progetto del federalismo ha un obiettivo comune" con i moderati per costruire questa idea di federalismo e degli amministratori locali responsabili delle scelte, anche per quanto riguarda l'uso delle entrate fiscali.



Salvini: modello Parisi è perdente per centrodestra - "Se il modello di Parisi è quello di Milano, che poi è un modello perdente visto il risultato, è evidente che noi non ci stiamo". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega Nord, in un'intervista a La Stampa. "Invece dei nomi - ha detto Salvini - bisognerebbe occuparsi delle cose da fare. Cosa ne pensa Parisi della Turchia in Europa che per me resta una follia? Se pensa di lanciare a settembre una convention con Casini, Alfano e Passera, no grazie, non ci interessa. A me sembra soprattutto una guerra di posizione in FI".