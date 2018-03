Elezioni, Salvini: "Vittoria straordinaria, è un voto di futuro"

Quella della Lega alle elezioni è "una vittoria straordinaria che ci carica di orgoglio". Lo ha affermato il leader del Carroccio, Matteo Salvini, a Milano per commentare i risultati delle politiche. "Lo vedo come un voto di futuro. Gli italiani mi hanno chiesto di prendere per mano questo Paese per liberarlo dalla precarietà e dall'insicurezza. Mi impegno a governare con la coalizione di centrodestra", ha aggiunto.