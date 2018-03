Elezioni 2018, chi hanno votato i calciatori?

Le ultime settimane sono state senza dubbio caratterizzate dalle elezioni politiche, con gli italiani chiamati a votare per Camera e Senato e, in alcuni casi, per la Regione. Mentre si cerca di capire quale sarà il futuro del Paese, poiché l’esito non ha consegnato agli italiani una maggioranza in grado di formare il nuovo Governo, Le Iene hanno deciso di interpellare i calciatori di Serie A chiedendo loro di esprimere il proprio voto, ovviamente in forma anonima. L’inviato Niccolò De Vitis è andato a distrubare alcuni giocatori e dirigenti della Roma, del Milan, del Genoa e della Juventus.



Tra i più simpatici Bruno Conti, storica ala giallorossa, che ha subito dichiarato: "Mica mi devo nascondere, scrivo Forza Roma Totti Presidente". Una battuta poi anche da Daniele De Rossi secondo cui "il suffragio universale è un po’ sopravvalutato a volte". Tra gli altri ci sono stati poi Claudio Marchisio, Antonio e Gianluigi Donnarumma, Leonardo Bonucci, Franck Kessie e ancora Andrea Bertolacci, Mattia Perin e Leandro Rosi. Lo spoglio, nonostante qualche voto nullo come quello ironicamente dato a "Giampiero Ventura", ha visto trionfare Forza Italia con il 52% seguita dal M5s al 20% e dal Pd al 16%.