Decreto dignità è legge: dopo la Camera via libera in Senato con 155 voti a favore

Con l'ok del Senato, è arrivato il via libera definitivo al decreto legge dignità, voluto dal vicepremier Luigi Di Maio: 155 i sì, 125 i no e un astenuto. Si completa così l'iter per la conversione in legge del testo. L'ultima votazione è avvenuta in un clima di caos, tra cartelli, urla e cori di parlamentari che scandivano la parola "dignità". La presidente Elisabetta Casellati ha richiamato i senatori dicendo: "Questo non è un asilo".