Cossiga, il ricordo di Quagliariello: "Puntava a Stato efficiente"

In qualche modo, anche oltre la scomparsa dello statista sassarese, il 17 agosto 2010. "Sono nato il 23 aprile. Ebbene - rivela Quagliariello - ad ogni compleanno ricevo una telefonata in cui mi vengono trasmessi gli auguri del Presidente Francesco Cossiga. Proprio così: si tratta di un legato, che viene eseguito, sulla base delle sue volontà. In quest'occasione, in un certo senso, ricambio gli auguri per il suo, di compleanno...".



Poi, inevitabile, in queste settimane di grande attivismo del nuovo presidente francese, un riferimento all'efficienza del sistema d'Oltralpe. "L'esempio di Macron - sottolinea Quagliariello - evidenzia il filo rosso del fallimento dei tentativi italiani, da Maccanico in poi, di dare al nostro Paese un sistema istituzionale più efficiente".



"Cossiga sottolineava la necessità di costruire un sistema istituzionale in grado di affrontare la complessità della modernizzazione". E per far questo, provò a dare la 'sveglia' ai politici della prima Repubblica, e continuò a farsi sentire anche durante gli albori della seconda, ma da noi, spiega Quagliariello, non accadde ciò che era avvenuto in Francia.



"Si parla tanto di Quinta Repubblica. Ma quella svolta - evidenzia Quagliariello - fu voluta da diversi grandi politici della Quarta Repubblica, che ne sono stati protagonisti almeno quanto Charles De Gaulle, basti pensare a Guy Mollet e Pierre Pfimlin". Come a dire che in Italia, la spinta ideale che muoveva Cossiga non trovò analoghi coprotagonisti.