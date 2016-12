Comunali Roma, Forza Italia conferma il sostegno a Bertolaso: lista il 29 aprile

Bertolaso: "Io non mollo e non mi mollano" - "Si prosegue sul mio nome? Questo è scontato. Non c'è mai stato nessun dubbio da parte di Berlusconi e di Forza Italia. Io non mollo e non mi mollano". Così aveva detto il candidato sindaco di Roma Guido Bertolaso prima di entrare a palazzo Grazioli. "Oggi facciamo una riunione operativa con tutti i parlamentari di Roma per programmare la campagna elettorale della prossima settimana", aveva poi aggiunto.



Brunetta: "Meloni-Salvini? Vale parola data a febbraio" - "Meloni e Salvini sono miei amici. Sono i nostri alleati per vincere politicamente. Noi diciamo che loro con Berlusconi avevano deciso di candidare Bertolaso il 12 febbraio. Io rimango alla parola data in quell'occasione e io credo che in politica la parola data sia la base per qualsiasi altro ragionamento". Così Renato Brunetta ha commentato al termine dell'incontro a palazzo Grazioli. "Se hanno cambiato idea mi dispiace per loro - spiega - Il presidente Berlusconi ha ricevuto un mandato di sentire Salvini e Meloni per confermare la decisione del 12 febbraio e di esperire ogni azione tendente a riaffermare la candidatura di Bertolaso".