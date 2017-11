Centrosinistra, Fassino sente D'Alema: niente alleanza tra Mdp e Pd

Civati: "'Richiamini' Pd insopportabili" - "Ieri ho ricevuto un sms di Fassino, erano tanti anni che non lo sentivo, e io gli ho risposto su WhatsApp....". Lo ha affermato il leader di "Possibile" Pippo Civati. Cosa le ha risposto Fassino? "Mi ha risposto che ci saremmo sentiti oggi. Fassino è una persona gentile e io gli rispondo allo stesso modo, ma..." Ma? "Quello che è successo in questi anni e' una cosa insormontabile per molti di noi. Mi pare ci sia la stessa idea anche da parte di Fratoianni e Speranza". Si dice che potreste mandare una vostra delegazione... "Non lo so, non abbiamo ancora deciso. Potremmo mandare D'Alema, potrebbe esser un'idea", scherza. Quindi la sua risposta è negativa? "Penso che Fassino lo sappia, per me la risposta è no. Io sono uscito dal Pd perché non ne condividevo le politiche. E i 'richiamini' sono insopportabili".