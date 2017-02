Centrodestra, Meloni propone "listone unico alle amministrative". Ok da Toti

Un "listone" di tutto il centrodestra sui temi del sovranismo da sperimentare già alle amministrative: la proposta arriva da Giorgia Meloni , secondo cui il progetto è valido in particolare a Genova. La leader di Fratelli d'Italia è convinta che il centrodestra possa trovare un accordo per le elezioni anche se si andrà a votare con l'Italicum. "Ci presenteremo con una proposta chiara e una norma anti-inciucio".

"Le primarie del centrodestra è prematuro farle, non sappiamo neanche quale legge elettorale ci sarà. C'era una data proposta da Salvini per l'8-9 aprile, manca un mese è difficile, ma io rimango dell'idea che siano la soluzione migliore", aggiuge la Meloni ospite di "In 1/2 Ora".



E la proposta della Meloni sul listone unico incassa l'approvazione di Giovanni Toti, presidente della regione Liguria e consigliere politico di Silvio Berlusconi. "Mentre nel centrosinistra risuonano parole di divisione e scissione nel centrodestra la parola d'ordine è unita'. Bene la proposta di Giorgia Meloni di una lista unica alle prossime amministrative. La Liguria è pronta! Parliamone presto tutti insieme Salvini, Meloni, Quagliariello e Fitto", scrive su Facebook.