Bonafede: "Ok parole Salvini sul rispetto della magistratura"

"Mi fa piacere che Salvini abbia precisato che c'è il massimo rispetto per la magistratura". Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. "Un ministro ha il diritto di dire che un magistrato sta sbagliando - ha precisato il Guardasigilli -, ma dire che un magistrato sta sbagliando perché è di destra o sinistra è errato. Non credo che Salvini voglia questo, che riporterebbe l'Italia al passato, e sono sicuro che sia d'accordo con me".