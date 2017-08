Bologna, questionario del Pd ai militanti: "Diteci con chi ci dobbiamo alleare"

Immigrazione, economia, scuola, diritti sociali: un test di dieci domande accoglie i militanti del Partito democratico alla Festa dell'Unità di Bologna. Ma il quiz sta facendo discutere soprattutto per il quesito numero nove: "Cosa dovrebbe fare il Pd in termini di alleanze?" , chiede il partito al suo popolo. Sul campo quasi tutte le opzioni: "Cercare accordi con il centrodestra" , "con il M5s" , "Con la sinistra" . Insomma si naviga a vista. Il Pd bolognese tradizionalmente radicato a sinistra ha sentito il bisogno di interpellare i suoi per non smarrirsi con la dirompente stagione renziana.

"Abbiamo pensato a un coinvolgimento diverso, che fosse anche il più ampio possibile", spiega Alberto Aitini, responsabile organizzazione del Pd di Bologna. E in questo modo le risposte serviranno a capire quale sia lo stato d'animo di elettori e simpatizzanti nei confronti del partito. Per ragioni di tempo le valutazioni saranno come a scuola, con un voto da 1 a 10. Per conoscere i risultati bisognerà aspettare la fine della kermesse, il 18 settembre, e sarà interessante vedere se il "sentiment" degli interpellati riuscirà davvero a indicare la giusta rotta ai dirigenti in vista delle elezioni politiche.