Boldrini: "I gruppi neofascisti vanno sciolti, non c'è spazio per loro"

"Bisogna sciogliere i gruppi neofascisti": lo ha affermato il presidente della Camera, Laura Boldrini. "Noi dobbiamo dirlo con forza: i gruppi che si rifanno a una ideologia fascista vanno sciolti. Non c'è spazio per loro in democrazia", ha aggiunto. Per la Boldrini "sicurezza significa anche combattere la criminalità organizzata. Salvini ne parla tanto, ma nel programma della Lega non c'è scritta da nessuna parte, nemmeno una volta, la parola mafia".