Biglietti gratis ai consiglieri per i concerti a San Siro, polemica a Milano

Riesplode a Milano la polemica sui biglietti gratis per assistere ai concerti a San Siro. A ogni consigliere sono stati assegnati 2 ingressi per ognuna delle tre date di Tiziano Ferro, per quella dei Depeche Mode e per i due concerti dei Coldplay. "Non è un privilegio - ha spiegato Carmela Rozza, assessore Pd del Comune - al massimo un benefit per le istituzioni. Non vedo dove sia l'arroganza del politico".