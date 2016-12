Berlusconi: "Un abbraccio e pace fatta con Salvini, il centrodestra deve essere unito"

"Perché a Roma non abbiamo trovato una quadra con gli altri alleati? C'era stato una accordo preciso e chiaro, forse dall'alto della mia età ho fatto male, ma ho voluto dare una piccola lezione a chi aveva ritenuto che la parola data non valesse nulla. Meloni ha detto di no su Marchini, poi è venuta fuori l'ipotesi Bertolaso. Non l'hanno conosciuto", ha aggiunto.



Berlusconi: con Marchini dato lezione a Salvini e Meloni - A Roma "c'era stato un accordo molto preciso e assolutamente chiaro. Forse dall'alto della mia età, ho fatto male magari, ma ho voluto dare una piccola lezione a chi dopo qualche giorno ha ritenuto che la parola data non valesse nulla: nella vita normale ma anche in politica la parola è la parola e non si può non rispettare". Ha aggiunto Silvio Berlusconi a proposito di quanto successo con Giorgia Meloni e Matteo Salvini per la scelta del candidato sindaco di Roma.



"Deluso da Alfano e Verdini, no a loro ritorno" - "Verdini e Alfano? Sono molto deluso della scelta che hanno fatto, io ho in mente una cosa normale: che quando si è eletti non si possa tradire il mandato ricevuto". Ha detto ancora Silvio Berlusconi. Adesso, ha aggiunto, "non credo che sia possibile il percorso inverso rispetto a quello che hanno fatto", cioè tornare nel centrodestra.