Berlusconi: "Salvini parla a pancia della gente, è utile al centrodestra"

Le primarie, dice Berlusconi, sono un sistema "utile" quando ci sono "tutte seconde file", perché "se c'è un leader chiaro e accettato da tutti non servono". Alla domanda se veda un leader forte nel centro destra, l'ex premier risponde scherzando: "Qualche volta, guardandomi allo specchio...". Poi, più serio, aggiunge: "Le primarie sono uno strumento accoglibile, plausibile, se non c'è un leader carismatico" perché altrimenti non servono.



Salvini: "Parliamo anche alla testa della gente" - "Ringrazio molto Berlusconi ma io e la Lega non parliamo solo alla pancia della gente, ma anche alla testa e al cuore delle persone": così il leader della Lega commentando le parole del leader di Forza Italia.