Berlusconi: "No al decreto Dignità, Di Maio non conosce il lavoro"

" Il decreto Dignità massacra l'Italia produttiva ed è la dimostrazione che Luigi Di Maio non conosce nulla del mondo del lavoro. E' giovane solo anagraficamente , politicamente risulta vecchissimo". Lo ha affermato Silvio Berlusconi a Il Giornale, criticando le iniziative del ministro del Lavoro. Il leader di Forza Italia ha poi parlato di Matteo Salvini: "Il suo errore è che continua ad agire come se fosse in campagna elettorale , invece di governare".

A Forza Italia "interessa parlare ad un'altra Italia, quella che chiede soluzioni concrete e non slogan, competenza e non effetti speciali, risultati e non semplici annunci: l'Italia fattiva, sobria, laboriosa, concreta, l'Italia liberale, moderata, equilibrata, l'Italia che lavora e che crea lavoro", ha proseguito Berlusconi.



Il leader di Forza Italia è poi tornato a criticare il M5s: "I Cinque Stelle si dipingono come un movimento apolitico, ma in realtà hanno raccolto tutti i peggiori cascami delle ideologie di sinistra, dalla cultura anti-industriale all'invidia sociale al giustizialismo e all'indifferenza per le libertà del cittadino. Il blocco delle grandi opere, la ventilata chiusura dell'Ilva, i provvedimenti contro la flessibilità dell'impiego, la misura assistenziale del reddito di cittadinanza sono solo i primi esempi: un nuovo disastroso ’68 che con cinquant'anni di ritardo si sta abbattendo sul nostro Paese".