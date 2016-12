Attacchi a magistrati, Salvini replica alla Cassazione: "Io pericoloso? "Sti..."

19:23 - "Amici, scappate subito da questa pagina!!!!! Perché? Perché per il primo presidente della Cassazione, il signor Giovanni Canzio, e per il procuratore generale, il signor Pasquale Ciccolo, Matteo Salvini è un pericolo per la democrazia". Lo scrive su Facebook lo stesso leader della Lega. "Sticazzi, sono un pericolo per la democrazia. Solo perché ritengo che la giustizia italiana faccia schifo? Forse i pericolosi sono altri", aggiunge.

La sfida di Salvini - "Se qualche giudice lavorasse di più e parlasse di meno, forse gli italiani avrebbero più fiducia in questa magistratura", prosegue Salvini. Il leader leghista poi sfida "a un confronto pubblico i due signori".



Lo sdegno delle Cassazione - Canzio e Ciccolo, commentando le parole di Salvini sul caso Edoardo Rixi, hanno parlato di "attacchi pericolosi per la democrazia e la collaborazione tra poteri dello Stato". "Delegittimare un potere dello Stato con parole offensive e denigratorie fa molto male alla democrazia", ha detto Canzio nel corso del plenum del Csm, esprimendo "amarezza per le frasi pesantemente offensive".



"Non servono nuovi scontri" - "Non abbiamo bisogno di una nuova stagione di scontro tra politica e magistratura". E' quanto espresso dal vicepresidente del Csm Giovanni Legnini. "La tutela dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura è un dovere costituzionale del Csm - ha aggiunto - per questo abbiamo il dovere di stigmatizzare quelle gravi e offensive espressioni nei confronti della magistratura".