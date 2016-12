Pelù sfida Renzi: "Asfalta le buche, non il Pdl"

- "Asfalteremo il Pdl", aveva detto Matteo Renzi dal palco della Festa democratica di Milano. La replica a quella che suonava come una sfida lanciata agli avversari in vista delle elezioni non si è fatta attendere. A rispondere su Facebook è Piero Pelù che, senza mezzi termini, riprende così il sindaco: "Matteo Renzi, il primo cittadino più latitante della storia, è un berluschino, si sente la vittoria in mano. E' riuscito con perseveranza certosina e promesse fantascientifiche a mettere tutti d'accordo all'interno di quel buco nero della politica che è il P.D. (non è l'acronimo di una bestemmia ma ci si avvicina molto), anche il volpone D'Alema si sta inchinando al nuovo che avanza. Bene, aria nuova o aria fritta?".

Pelù incita Renzi a risolvere i veri problemi del Paese, ancor prima di lanciarsi in grida che sanno di guerra contro un altro schieramento politico. "Bene Matteo asfaltali tanto stanno alla frutta, ma allora asfalta pure tutti i mafiosi che ci stanno attaccati come sanguisughe da 60 anni...Ma siccome so che non asfalterai niente e nessuno di queste voci, allora come cittadino\contribuente di Firenze ti chiedo se, finito questo mondiale di ciclismo, sarai in grado di asfaltare (o lastricare) le migliaia di pericolosissime buche che ci sono nelle strade della mia amata città".

Azione e reazione- A dare il suo contributo alla discussione interviene anche Filippo Bonaccorsi, assessore alla Mobilità del Comune di Firenze, che dà alla vicenda un pizzico di colore in più. "Pelù insiste nella sua personale battaglia contro Renzi. Dopo aver fallito come ben pagato curatore dell'Estate fiorentina nelle precedenti amministrazioni si scaglia contro la cultura in città e contro le strade. Ma gli facciamo presente che dal 2009 al 2013 sono stati risanati oltre 124 chilometri di asfalto in città".



L'amministrazione, chiarisce Bonaccorsi, ha "compiuto la più imponente opera di manutenzione stradale mai fatta a Firenze dal dopo guerra...C'è ancora da fare, ma e' innegabile che il lavoro fatto è senza precedenti. Visto che Pelù dimostra di non conoscere i fatti, gli forniamo volentieri l'elenco delle strade rifatte".