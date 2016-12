Silvio Berlusconi parla in tv e rilancia Forza Italia: "Ultima chiamata prima della catastrofe"

foto Tgcom24 Correlati Marina Berlusconi: fango su mio padre 18:24 - "I giudici hanno progettato un'aggressione scientifica e violenta nei miei confronti". Lo ha detto Silvio Berlusconi nel videomessaggio, commentando la sentenza della Cassazione sul Lodo Mondadori. Il leader del Pdl ha parlato di "pm politicizzati" e di una "sentenza mostruosa ma non definitiva". Sul piano politico, ha affermato: "Scendiamo ancora in campo per combattere questa sinistra, Forza Italia è l'ultima chiamata prima della catastrofe". - "I giudici hanno progettato un'aggressione scientifica e violenta nei miei confronti". Lo ha detto Silvio Berlusconi nel videomessaggio, commentando la sentenza della Cassazione sul Lodo Mondadori. Il leader del Pdl ha parlato di "pm politicizzati" e di una "sentenza mostruosa ma non definitiva". Sul piano politico, ha affermato: "Scendiamo ancora in campo per combattere questa sinistra, Forza Italia è l'ultima chiamata prima della catastrofe".

Si illudono avermi estromesso da politica - "Si illudono di essere riusciti a estromettermi dalla vita politica con una sentenza politica, mostruosa che potrebbe non essere definitiva perché mi batterò per ottenere la revisione in Italia ed Europa". Lo afferma Silvio Berlusconi nel videomessaggio diffuso prima della riunione della Giunta per le elezioni del Senato. "Siamo diventati una democrazia dimezzata alla mercé di una magistratura politicizzata che, unica fra Paesi civili, gode di una totale irresponsabilità e immunità".



Giudici sono contropotere dello Stato - "La magistratura si è trasformata in un contropotere dello Stato in grado di condizionare il potere legislativo ed esecutivo con la missione di realizzate per via giudiziaria il socialismo". Berlusconi torna quindi ad attaccare la magistratura: "Sfidando la verità, sfidando il ridicolo, sono riusciti a condannarmi con una sentenza mostruosa e politica. Vogliono togliermi di mezzo con un'aggressione scientifica, pianificata e violenta del loro braccio giudiziario visto che non sono stati capaci di farlo con strumenti della democrazia".



"Non ho commesso alcun reato, sono innocente" - "Sono dunque passati 20 anni da quando decisi di scendere in campo. Allora dissi che lo facevo per un Paese che amavo; lo amo ancora questo Paese, nonostante l'amarezza di questi anni e l'indignazione di questa ultima sentenza paradossale perché io non commesso alcun reato. Io non sono colpevole di alcunchè; io sono innocente; io sono assolutamente innocente". Così Berlusconi nel videomessaggio diffuso prima della riunione della Giunta per le elezioni del Senato.



"Aprite gli occhi e scendete in campo" - "Sono qui per chiedere a voi di aprire gli occhi e di reagire e scendere in campo per combattere questa sinistra" e questa "uso della giustizia ai fini politici". Così Berlusconi invita i suoi elettori a uscire da questa "gabbia di una giustizia malata": "Dico a tutti voi agli italiani onesti e di buon senso: reagite, protestate, fatevi sentire. Avete il dovere di fare qualcosa di forte, grande per uscire dalla situazione nella quale ci hanno precipitato".