Decadenza, bocciata relazione del Pdl

23:30 Brunetta: "La Giunta ha sfregiato il decoro"

"La Giunta per le elezioni del Senato ha sfregiato con questo voto il proprio decoro istituzionale. Uno strumento altissimo della democrazia ha ferito insieme democrazia e giustizia. Nell'auletta del Senato si è espressa una maggioranza diversa da quella di 'larghe intese' su cui si regge il governo Letta. Questa composta da Pd-Sel-M5S-Scelta Civica proporrei di chiamarla di 'basse intese'". Lo afferma Renato Brunetta, capogruppo del Pdl alla Camera.

23:28 Pezzopane (Pd): "Prevalsa ragione e senso dello Stato"

"Sono soddisfatta perché è prevalsa la ragione, il senso dello Stato e la difesa dello Stato di diritto. Noi non abbiamo votato contro nessuno ma semplicemente per l'applicazione di una legge dello Stato". Lo afferma la vicepresidente della Giunta della Immunità del Senato, Stefania Pezzopane (Pd), sottolineando come l'abbandono anticipato dei membri del Pdl sia stato "paradossale, un grave errore probabilmente legato all'escalation di ira funesta innescata dal videomessaggio di Berlusconi".

22:36 Giarrusso (M5S): "Da Pdl mancanza verso istituzioni"

"Da Pdl e Lega c'è stata una mancanza di rispetto verso le istituzioni molto grave e non giustificata da comportamenti in Giunta". Lo afferma il senatore M5S, Mario Giarrusso, commentando l'abbandono anticipato dei lavori in Giunta per le Immunità da parte di Pdl e Lega. "La Lega si conferma ruota di scorta del Pdl e di Berlusconi", aggiunge.

22:19 Augello: "Pressioni politiche"

"Le pressioni politiche esterne sono state il 24esimo giudice" della Giunta delle Immunità del Senato. "Le ragioni del diritto sono state superate dai numeri, ma non da ragioni dirimenti". Lo ha detto il relatore Andrea Augello ai cronisti al termine del voto in Giunta.

22:15 Nuovo relatore è Dario Stefano (Sel)

Il nuovo relatore del caso Berlusconi in Giunta per le Immunità è il presidente della Giunta stessa, Dario Stefano (Sel).

22:03 Respinta la relazione Augello

La Giunta per le Immunità del Senato ha respinto la relazione di Andrea Augello (Pdl) che chiedeva la convalida dell'elezione di Berlusconi. I no sono stati 15, un solo voto a favore. I lavori sono stati sospesi per cinque minuti dopo l'uscita dall'aula dei senatori del Popolo della libertà per protesta dopo la bocciatura delle due questioni preliminari della relazione Augello.

21:52 Il Pdl esce per protesta

Le questioni preliminari della relazione Augello sono state respinte con 14 no e 9 sì la prima; 14 no e 9 sì la seconda. I senatori del Pdl hanno lasciato la Giunta per protesta.

21:15 Lega: "Voteremo sì a relazione Augello"

La Lega voterà sì alla relazione di Augello che propone la convalida dell'elezione di Silvio Berlusconi nonostante la condanna definitiva a quattro anni di carcere per la vicenda Mediaset. A confermarlo, nel corso della sua dichiarazione di voto, è Erika Stefani.

21:14 Iniziata seduta giunta, Pdl via prima del voto

E' cominciata la riunione della giunta per le Immunità del Senato sul caso Berlusconi. I "commissari" dovranno pronunciarsi sulla relazione di Andrea Augello (Pdl) che propone la convalida della sua elezione nonostante la condanna per il caso Mediaset. I sei membri del Pdl abbandoneranno i lavori poco prima del voto finale. E' quanto si apprende da fonti interne al partito che giustificano il gesto come segno di protesta nei confronti del Pd.

20:03 Pezzopane (Pd): "Riunione non sarà lunga"

"Dovrebbe essere una riunione non lunga: interverranno i capigruppo e poi il voto. Non sbrodoliamo questa situazione imbarazzante per il Paese". Così Stefania Pezzopane (Pd), prima di prender parte alla Giunta per le elezioni sulla decadenza di Silvio Berlusconi. "Il discorso di Berlusconi è da anarco-insurrezionalista. E' uno stalker del governo, più minaccioso nei confronti dei suoi ministri".

18:47 Berlusconi: decaduto o no sarà a fianco degli italiani

"Decaduto o no sarò sempre al vostro fianco". Silvio Berlusconi spiega agli italiani che non lascerà la politica anche se decadrà dal suo incarico di senatore.

18:42 Berlusconi: "Aggressione pianificata dai giudici"

"I giudici hanno progettato un'aggressione scientifica e violenta nei miei confronti". Lo ha detto Silvio Berlusconi nel videomessaggio, commentando la sentenza della Cassazione sul Lodo Mondadori. Il leader del Pdl ha parlato di "pm politicizzati" e di una "sentenza mostruosa ma non definitiva". Sul piano politico, ha affermato: "Scendiamo ancora in campo per combattere questa sinistra, Forza Italia è l'ultima chiamata prima della catastrofe

16:48 Il videomessaggio di Berlusconi in onda alle 18

Il videomessaggio di Silvio Berlusconi sarà trasmesso alle 18. Il video arriva a poche ore dal voto della Giunta per le Elezioni del Senato che voterà la relazione di Andrea Augello.

13:23 M5S: voto segreto è pagliacciata, Giovanardi un mentecatto

"Il voto segreto dei vigliacchi". Paolo Becchi intitola così il suo intervento sul blog di Beppe Grillo contro il voto segreto. E attacca Giovanardi che ha sostenuto che il M5S si servirà di esso per salvare Berlusconi facendo ricadere la colpa sul Pd. "Bisogna essere dei mentecatti che sguazzano da tempo nella melma per giungere a questo ragionamento", scrive Becchi che ricorda: l'abolizione del voto segreto è "un nostro cavallo di battaglia".

13:11 Grasso: "Il voto di oggi non sarà decisivo"

E' "impossibile" prevedere la calendarizzazione del voto in Aula sulla vicenda Berlusconi, perché "il voto di oggi è solamente interlocutorio, poi si dovrà riprendere con una forma di vero e proprio processo all'interno della Giunta", ha detto il presidente del Senato, Pietro Grasso, a margine della sua visita al Memoriale di Marcinelle. "Siamo soltanto agli inizi, il voto di oggi non è certamente decisivo. Si terranno i tempi giusti, si applicheranno regole giuste e concordate".

