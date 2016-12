18:25

Silvio Berlusconi ricorre alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo dopo la condanna in terzo grado nel processo per i diritti Mediaset. In gioco c'è la sua decadenza dalla funzione di senatore. I legali insistono su un punto chiave: la legge Severino (che vieta ai condannati in via definitiva di ricoprire ruoli pubblici) non può avere valore retroattivo.