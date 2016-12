Reato di omofobia, via libera al disegno di legge

foto Ansa 00:09 - La commissione giustizia della Camera ha approvato con i voti di Pd, Pdl e Sel il ddl che introduce il reato di omofobia. M5S e Scelta civica si sono astenuti e la Lega ha votato contro, Da venerdì il testo sarà in aula. Il ddl che porta la firma dei deputati Pd Ivan Scalfarotto e Pdl Antonio Leone introduce il reato di omofobia. La commissione ha rinviato l'esame degli emendamenti all'aula per incardinare la legge prima della pausa estiva. - La commissione giustizia della Camera ha approvato con i voti di Pd, Pdl e Sel il ddl che introduce il reato di omofobia. M5S e Scelta civica si sono astenuti e la Lega ha votato contro, Da venerdì il testo sarà in aula. Il ddl che porta la firma dei deputati Pd Ivan Scalfarotto e Pdl Antonio Leone introduce il reato di omofobia. La commissione ha rinviato l'esame degli emendamenti all'aula per incardinare la legge prima della pausa estiva.

"Il voto della commissione Giustizia della Camera sul ddl che introduce il reato di omofobia è un fatto di grandissimo rilievo. Ora l'aula potrà approvare al più presto una norma di grande valore civile che colloca l'Italia ai livelli europei": così il capogruppo Pd in commissione Giustizia Walter Verini commenta il via libera della commissione al disegno di legge.



I nodi aperti restano due: l’aggravante di omofobia, sostenuta dalla "maggioranza variabile" Pd-Sel-M5S, e la richiesta dei cattolici (con diverse sfumature tra Pd, Pdl e Sc) di una norma di garanzia che tuteli l’espressione del dissenso e della libertà di opinione in ambito teologico o didattico.



Su questi punti lo scontro è spostato in Aula. Dove i cattolici del Pdl, fortemente contrari alla legge, già annunciano che ripresenteranno la valanga di emendamenti non esaminata in commissione. Tutte circostanze che mettono in forte dubbio l’approvazione del testo entro l’estate. "Questo testo è il minimo che si potesse fare, ma contiene una grandissima novità, perché introduce i concetti di omofobia e transfobia nella legge italian", commenta Scalfarotto.