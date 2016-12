Salute, Lorenzin: troppi esenti da ticket

foto Tgcom24 Correlati D'Alia: P.A., meno precari 08:56 - Metà degli assistiti non paga i ticket "perché esente e consuma l'80% delle prestazioni". "Il sistema dei ticket deve cambiare". Ad annunciare la 'rivoluzione' in arrivo il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. "Il cambiamento sarà semplice e lineare, tenendo conto dei carichi familiari". Lorenzin conferma anche che "non ci sarà l'aumento di due miliardi a partire dal 1 gennaio 2014". - Metà degli assistiti non paga i ticket "perché esente e consuma l'80% delle prestazioni". "Il sistema dei ticket deve cambiare". Ad annunciare la 'rivoluzione' in arrivo il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. "Il cambiamento sarà semplice e lineare, tenendo conto dei carichi familiari". Lorenzin conferma anche che "non ci sarà l'aumento di due miliardi a partire dal 1 gennaio 2014".

In una intervista alla Stampa, il ministro spiega che si dovrà chiudere al più presto un nuovo Patto della salute che riprogrammi sia la governance che la spesa sanitaria''. Ci sono, ribadisce, ''dieci miliardi che si possono recuperare''. ''Possiamo risparmiare e ottimizzare le cure con il piano quinquennale per la deospedalizzazione e le cure domiciliari che stiamo perfezionando.



Mettendo in rete ospedali asl e studi dei medici di famiglia, mentre una mano ce la darà l'informatizzazione e il "fascicolo sanitario elettronico'' così come ''la farmacia dei servizi'' e le ''centrali di acquisto''. E dal piano di ''riprogrammazione della spesa che definiremo nel Patto'' andranno trovate le risorse anche per gli studi h24 dei medici di famiglia ''che non possono essere relegati al ruolo di compila-ricette''.



Quanto ai ticket non c'è volonta' di ''fare cassa'' ma ''in alcune aree del Paese - osserva - gli esenti per reddito Irpef arrivano al 70%'' e ''chi paga paga troppo''. Bisogna quindi ''spalmarli in modo più equo sulle prestazioni sanitarie e ridurre il numero degli esenti''. L'aggancio all'Isee potrebbe essere una strada, ma ''tenendo in maggiore considerazione i carichi familiari oltre che la ricchezza effettiva. Sono tutte cose delle quali parleremo nei prossimi giorni con le Regioni e con l'Economia''.