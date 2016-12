Caso Gambaro,M5S: Rete decide su espulsione

foto Ansa Correlati M5S, Nuti:compravendita di parlamentari 07:47 - L'assemblea congiunta dei deputati e senatori M5S ha votato "a larga maggioranza" di demandare alla Rete il voto sull'espulsione della senatrice Adele Gambaro. Secondo il capogruppo al Senato del Movimento, Nicola Morra, "è verosimile che siano circa 20 i senatori che hanno votato contro" il deferimento dell'espulsione di Adele Gambaro alla Rete. "Per noi non è un problema - ha continuato -. Chi vuole può andare via". - L'assemblea congiunta dei deputati e senatoriha votato "a larga maggioranza" di demandare alla Rete il voto sull'espulsione della senatrice. Secondo il capogruppo al Senato del Movimento,, "è verosimile che siano circa 20 i senatori che hanno votato contro" il deferimento dell'espulsione di Adele Gambaro alla Rete. "Per noi non è un problema - ha continuato -. Chi vuole può andare via".

Ma il fronte dei contrari è più grande delle 20 unità: sono stati infatti 79 i voti espressi in assemblea M5S per deferire alla Rete il giudizio sull'espulsione della senatrice. In 42 hanno detto no, mentre sono 9 gli astenuti.



Di Maio: "Non ci sarà nessuna frattura" - "Non ci sarà nessuna frattura", dice il deputato M5S e vicepresidente della Camera Luigi Di Maio commentando le conseguenze possibili del voto dell'assemblea sul caso. "Certo non sono felice di quello che è successo ma è arrivato il momento di smettere di prestare il fianco alle continue polemiche. La misura è colma". Di Maio ha affermato di non sapere chi siano i 40 parlamentari che hanno votato contro il rinvio della Gambaro al giudizio della Rete: "Credo però che siano sempre gli stessi nomi che protestavano per la diaria".



Nuti: "I 'cattivi' si sono ripresi la parola" - "E' stata una bella riunione dove chi fino ad ora era passato come un cattivo perché rispettava lo statuto e il codice di comportamento, ha potuto chiedere il rispetto delle regole e della lealtà al nostro interno". Lo ha detto il capogruppo M5S alla Camera Riccardo Nuti lasciando la riunione dei parlamentari sul caso Gambaro.



Castelli: "Stop ai deputati egocentrici" - "Ora la parola passa alla Rete, quella stessa Rete che ci ha legittimato a stare qui e che si è stufata di vedere il nostro lavoro offuscato da egocentrici deputati che se non se la sentono di stare qui possono pure andarsene". Così la deputata M5S Laura Castelli commenta il voto dell'assemblea e osserva: "La Gambaro ha fatto una brutta figura e molti dei colleghi che erano venuti per sentire le sue spiegazioni senza una posizione predefinita si sono convinti. Il voto di queste persone - ha concluso - ha inciso parecchio".