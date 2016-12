Chiusi i seggi nei 67 Comuni impegnati nei ballottaggi per la scelta del sindaco. In forte calo l'affluenza, che segna una forte flessione al 48,5 (rispetto al 59,7% del primo turno). A Roma vittoria netta di Ignazio Marino (Pd) sul sindaco uscente Gianni Alemanno (Pdl). Decisa affermazione del centrosinistra in tutte le città. In Sicilia prima tornata per le elezioni amministrative in 142 Comuni.

22:35 Catania, Bianco: "In testa in tutti i rioni"

"Con questo voto Catania cambia, c'è un distacco di 16 punti col candidato del centrodestra. Uno su due ha votato per me. In tutti i quartieri sono in testa, in quasi tutta la città con una percentuale superiore al 50%. In molti rioni con un distacco incolmabile". Lo ha affermato il candidato sindaco del centrosinistra, Enzo Bianco, commentando il dato delle Comunali a Catania.

19:29 Roma, cori in piazza Campidoglio: "Fuori i fascisti"

"Fuori i fascisti dal Campidoglio" e "Chi non salta Alemanno è". Questi alcuni cori intonati in piazza del Campidoglio dove decine di cittadini e militanti si sono riuniti per festeggiare la vittoria di Ignazio Marino. Qualcuno ha anche stappato una bottiglia di spumante.

18:53 In Sicilia ha votato il 66%

In Sicilia l'affluenza alle comunali è del 66,07%. Il dato definitivo è arrivato a distanza di tre ore e mezzo dalla chiusura dei seggi.

18:21 Alemanno: "Ringrazio Pdl e Berlusconi"

"Ringrazio il Pdl: non ho recriminazioni nei confronti di Silvio Berlusconi che c'è stato con i suoi mezzi come le videointerviste. Ringrazio anche Francesco Storace e Fratelli d'Italia". Lo ha detto Gianni Alemanno in una conferenza stampa.

18:19 Letta: "Elezioni rafforzano le grandi intese"

Il risultato complessivo "va valutato nel complesso, nel primo, nel secondo turno e quello siciliano" ma è un risultato che "rafforza lo schema delle larghe intese e mi spinge e ci spinge a lavorare di più". Lo ha detto il premier Enrico Letta commentando le amministrative.

17:45 Marino: "La città rinascerà"

"Sono emozionato per la responsabilità che i romani mi consegnano. Grazie a chi mi ha votato e a chi ha lavorato nel comitato elettorale". Così il neosindaco di Roma, Ignazio Marino, ha commentato la vittoria su Gianni Alemanno. "Sono moltissime le cose che devono essere fatte, la città rinascerà", ha aggiunto Marino, sottolineando che "nella Capitale il centrosinistra ha vinto grazie al suo forte senso di responsabilità".

17:15 Salvini: batosta salutare per la Lega

''Ogni tanto una batosta può far bene, a Brescia e Treviso abbiamo sbattuto la faccia contro il muro'' ma ''sono ottimista per il futuro'': questo il primo commento sui ballottaggi del vicesegretario della Lega Nord, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti in via Bellerio.

16:52 Ballottaggi, risultato definitivo: affluenza al 48,5%

Il dato definitivo sull'affluenza ai ballottaggi per le elezioni comunali è pari al 48,5%, rispetto al 59,7% del primo turno, evidenziando quindi una flessione di oltre 11 punti. A Roma l'affluenza si è attestata al 44,93%, sempre in calo rispetto al 52,81% del primo turno (meno 8 punti circa).

16:47 Centrosinistra vince in tutti gli 11 capoluoghi

Dopo Roma, il centrosinistra vince in tutti i capoluoghi chiamati al ballottaggio, vale a dire 11 città su 11. Vittorie a Brescia e Treviso, dove l'ex sindaco Gentilini ammette la sconfitta e riconosce, dopo vent'anni di dominio Lega, che è "finita un'era". Più combattuta l'affermazione a Siena, storica roccaforte della sinistra, dove evidentemente ha inciso lo scandalo Mps.

16:32 Roma, comitato Marino festeggia

Applausi e tanti "daje": così al Tempio di Adriano i supporter di Ignazio Marino hanno salutato le parole di Gianni Alemanno in tv che ammetteva la sua sconfitta.

16:17 Alemanno: "Congratulazioni a Marino, risultato netto"

"Ho telefonato a Ignazio Marino per fargli le mie congratulazioni. La sua vittoria è netta". Così Gianni Alemanno ha commentato i risultati del ballottaggio per le comunali. Il sindaco uscente della Capitale ha sottolineato che a incidere sul risultato sono stati il forte astensionismo e il risultato deludente del centrodestra a livello generale.

15:50 Secondo instant poll, Roma: Marino al 61,5%

Aumenta il vantaggio di Ignazio Marino per il comune di Roma: il secondo instant poll di Emg per La7, con una copertura del 100% del campione, dà il candidato del Pd al 61,5% mentre Gianni Alemanno si ferma al 38,5%. Il dato scaturisce dall'analisi di quattromila interviste e tremila voti reali.

15:30 Augello (Pdl): evidente che ha vinto Marino

''Mi pare evidente che ha vinto Marino. Ora dobbiamo capire in che misura verrà confermato il risultato''. Lo ha detto il senatore Andrea Augello, coordinatore della campagna elettorale di Gianni Alemanno commentando l'instant poll de La 7.

15:26 Ballottaggi, affluenza al 51%

A circa metà delle rilevazioni pervenute al Viminale la percentuale di affluenza alle urne per i ballottaggi delle elezioni comunali si attesta intorno al 51%, in calo di circa 17 punti rispetto al 68,1% del primo turno.

15:01 Instant poll, Roma: Marino vince col 60%

Secondo il primo instant poll per La7 per le comunali di Roma - con una copertura dell'80% del campione - Ignazio Marino è in testa con il 60,5%. Il sindaco uscente Gianni Alemanno si ferma al 39,5%.

