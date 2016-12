foto Ansa

15:42

- Giorgio Napolitano può contare su un bacino potenziale di 795 voti su 1007. Per la riconferma dell'attuale Capo dello Stato dovrebbero votare tutti i grandi elettori tranne i 163 del Movimento 5 Stelle, i 45 di Sel, i due senatori a vita Giulio Andreotti e Carlo Azeglio Ciampi (che non partecipano per ragioni di salute) e i due presidenti di Camera e Senato Boldrini e Grasso (che per prassi non votano). I voti necessari per l'elezione sono 504.