Camere, esordio nel segno del caos

Si sono riuniti oggi. E nel primo giorno di lavoro dei due rami del Parlamento è caos. Come previsto, le votazioni per la presidenza hanno dato esito negativo sia a Montecitorio che a Palazzo Madama. Senza un accordo tra le forze in campo, al Senato, mentre Grillo ha bloccato ogni intesa con il Pd. Per il Senato spunta la

19:45 Camera, domani quarta votazione e il quorum si abbassa

Avrà luogo domani, a partire dalle 11, nell'Aula di Montecitorio la quarta votazione per l'elezione del presidente della Camera. Il quorum si abbassa: per essere eletti sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei voti (316), computando anche le schede bianche. Una maggioranza di cui il centrosinistra dispone abbondantemente.

19:40 Camera: 428 schede bianche, 113 voti a Fico

Nella terza votazione per l'elezione del presidente della Camera ci sono state 428 schede bianche. Il più votato è stato Roberto Fico (M5S), che ha incassato 113 voti.

19:18 Camera, nuova fumata nera

Nuova fumata nera alla Camera per l'elezione del presidente. A scrutinio ancora in corso è ormai sicuro che non si riuscirà a raggiungere il quorum.

19:01 Anche Casini partecipa a vertice Pd

Anche Pier Ferdinando Casini sta partecipando alla riunione in corso nello studio di Pier Luigi Bersani, alla Camera, tra il segretario Pd, Enrico Letta e Dario Franceschini.

18:59 Camera, finita terza votazione

E' terminata nell'Aula della Camera la chiama della terza votazione dei deputati per eleggere il presidente. E' ora in corso lo spoglio, che avviene in Aula ed è pubblico.

18:35 Incontro Bersani-Letta-Franceschini

Un incontro tra Pier Luigi Bersani, Enrico Letta e Dario Franceschini, è in corso nell'ufficio del segretario del Pd alla Camera per fare il punto sui contatti avviati per le presidenze di Montecitorio e Palazzo Madama.

18:08 Senato, conclusa seduta: si riprende domani

Si è conclusa con un nulla di fatto la seduta odierna nell'Aula del Senato per l'elezione del presidente di Palazzo Madama. I senatori sono convocati per la terza votazione domani alle 11.

18:04 Senato: 223 schede bianche, 52 voti a Orellana

Nella seconda votazione per l'elezione del presidente del Senato le schede bianche sono state 223. Al grillino Orellana sono andati 52 voti, 12 a Sibilia, 8 a Marino, 5 a Esposito, 3 a Casson, 2 a Scilipoti, 1 a Casini, 1 a Gentile. Schede nulle: 3. Presenti 311, votanti 311, maggioranza 160.

17:34 Senato, seconda fumata nera

Ancora nessuna intesa sulla presidenza del Senato. Per eleggere la seconda carica dello Stato è ancora fumata nera.

17:19 Senato, conclusa seconda votazione

Si è appena conclusa nell'Aula del Senato la seconda votazione per eleggere il presidente di Palazzo Madama. Ora comincia lo scrutinio delle schede.

17:15 Senato, Crimi: "Tutti votino il nostro Orellana"

"Invito tutti i partiti a guardare curriculum e presentazione del nostro candidato presidente Luis Alberto Orellana, magari scopriranno che è il miglior candidato possibile e lo votano". Lo scrive su Facebook il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato Vito Crimi, mentre è in corso la seconda votazione per l'elezione del presidente di Palazzo Madama.

16:59 Camera: 450 schede bianche, 110 voti a Fico

Nella seconda votazione per l'elezione del presidente della Camera ci sono state schede bianche. Il più votato è stato Roberto Fico (M5S), che ha incassato 110 voti. Le schede bianche sono state 450.

16:37 Camera, ancora un nulla di fatto

Ancora una fumata nera alla Camera. A scrutinio ancora in corso è ormai certo che non si riuscirà ad eleggere il presidente nemmeno nella seconda votazione. Le schede bianche hanno infatti raggiunto quota 210, dunque nessun candidato potrà raggiungere i 420 voti necessari per l'elezione.

16:17 Camera, conclusa seconda votazione

E' terminata alla Camera la chiama della seconda votazione dei deputati per eleggere il presidente. E' ora in corso lo spoglio, che avviene in Aula ed è pubblico.

16:08 Senato, al via la seconda votazione

E' ripresa la seduta del Senato, con la seconda votazione a scrutinio segreto per l'elezione del presidente. Anche in questo caso, come nella prima votazione, è necessaria la maggioranza assoluta (160 senatori).

Ultimo aggiornamento 19:45