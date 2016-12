foto LaPresse

23:12

- Il premier uscente, Mario Monti, "non è l'uomo giusto per guidare l'Italia". Una sentenza senza appello che viene nientemeno che da Financial Times: in un editoriale, Wolfang Munchau spiega che "il suo governo ha provato a introdurre riforme strutturali modeste", annacquate fino alla "irrilevanza macroeconomica". "Ha promesso riforme" finendo per "aumentare le tasse". E il calo dello spread "è legato a un altro Mario, a Draghi".