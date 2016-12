foto Ansa Correlati La bufera sulla Lega 12:25 - Nuova bufera sul Carroccio. Sotto osservazione le spese per 15 milioni di euro della Lega al Senato. Secondo La Repubblica, la segretaria del tesoriere, interrogata, avrebbe fornito agli inquirenti materiale ritenuto utili alle indagini. Nel mirino i senatori Calderoli, Bodega e Bricolo e la gestione poco accurata dei fondi al Carroccio, tra cui anche assegni girati a collaboratori per finalità non chiare. - Nuova bufera sul Carroccio. Sotto osservazione le spese per 15 milioni di euro della Lega al Senato. Secondo La Repubblica, la segretaria del tesoriere, interrogata, avrebbe fornito agli inquirenti materiale ritenuto utili alle indagini. Nel mirino i senatori Calderoli, Bodega e Bricolo e la gestione poco accurata dei fondi al Carroccio, tra cui anche assegni girati a collaboratori per finalità non chiare.

L'inchiesta è ancora alle battute iniziali. Ma a fare rivelazioni assai documentate è la segretaria del tesoriere del gruppo (il senatore Piergiorgio Stiffoni) Manuela Maria Privitera, tra i pochissimi ad avere gestione piena e diretta dei milioni di euro di fondi pubblici nelle disponibilità del gruppo a Palazzo Madama. Emerge un quadro senza precedenti dalla sua deposizione resa il 27 novembre in Procura e dal memoriale che la stessa segretaria consegna ai pm, con tanto di allegati e ricevute.



"Il gruppo pagava l'affitto del senatore Bricolo e una sua carta di credito. Al senatore Calderoli veniva dati 2mila euro al mese. Dal dicembre 2011 li ritirava in contanti", così la segretaria ai pm. Ci sarebbe anche il pagamento dell'affitto al capogruppo (1.250 euro) e la copertura della sua carta di credito.



Bricolo: "Le accuse sono false"

Le notizie di "Repubblica" sull'utilizzo irregolare dei fondi del gruppo della Lega Nord al Senato sono "false e prive di ogni fondamento alimentate dalla ex collaboratrice infedele". Lo afferma in una nota Federico Bricolo, presidente dei senatori del Carroccio e chiamato direttamente in causa dal quotidiano romano. "Tutti i resoconti della gestione del gruppo - assicura - sono stati regolarmente revisionati ed esibiti in perfetta trasparenza".