Reggio Calabria, sciolto il Consiglio comunale

- Il Consiglio dei ministri ha disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Reggio Calabria. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Annamaria Cancellieri, precisando che il provvedimento è stato preso per "contiguità e non per infiltrazioni" mafiose. La decisione riguarda solo l'attuale amministrazione e non la precedente. "Abbiamo la volontà di restituire il Paese alla legalità: senza legalità non c'è sviluppo", ha aggiunto il ministro.