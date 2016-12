Monti critica la politica citando De Gasperi

foto Afp Correlati Il premier: "Esclusa la crisi pilotata"

Il premier Monti, in un'intervista all'agenzia russa Itar-Tass, ha criticato la politica che pensa "solo alle prossime elezioni" e citando De Gasperi, quando gli è stato chiesto se la politica prevale sull'economia, ha affermato: "Uno statista guarda alle generazioni future" . "Politica ed economia devono procedere insieme", ha osservato, invitando a non guardare con un'ottica a breve termine. "E' una sindrome non positiva", ha aggiunto.

Il presidente del Consiglio è atterrato a Mosca, all'aeroporto di Vnukovo per la sua prima visita in Russia come capo del governo italiano. Ad attenderlo l'ambasciatore italiano Antonio Zanardi Landi.



Primo incontro nel pomeriggio con il patriarca di Mosca e di tutte le Russie Kirill, nel monastero Danilovski, poi cena in ambasciata con il gotha degli imprenditori italiani operanti in Russia. Domani mattina Monti incontrerà il collega Medvedev a Mosca e nel pomeriggio il presidente Putin a Soci.



Il patriarca Kirill: "Monti salverà l'Italia dalla crisi"

"Sono convinto che lei, essendo una persona più che competente in campo economico, aiutera' il suo paese a superare la crisi". La convinzione è stata espressa dal patriarca di Mosca e di tutte le Russie Kirill, nel suo incontro con il premier Mario Monti, nel monastero Danilovski a Mosca. Il capo della chiesa ortodossa russa ha detto di "seguire con grande attenzione la situazione italiana ed europea e con una certa preoccupazione la crisi economica in corso".