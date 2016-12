foto Ap/Lapresse

23:43

- Il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, sfida Pier Luigi Bersani sulle primarie. "Se uno si candida a governare, non può avere paura di fare le primarie", ha detto Renzi. Il Pd, ha aggiunto, può consolidare a livello nazionale la vittoria delle amministrative, a patto che faccia tre mosse: "Via a quelli che sono lì da troppo tempo, stop ai finanziamenti alla politica e basta parlare di mondo che non esiste più per lanciare idee nuove".