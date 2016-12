foto Ansa Correlati Il botta e risposta dopo la vittoria

Grillo: "E ora Berlino" 08:37 - "I cittadini di Parma hanno eletto me e non sicuramente Grillo". "A Parma non ha vinto Pizzarotti, ma i cittadini". Arriva il primo botta e risposta a distanza tra Federico Pizzarotti, neo-sindaco di Parma sotto le insegne del Movimento 5 Stelle, e Beppe Grillo, fondatore del Movimento, a poche ore dalla vittoria più importante. Pizzarotti ha sempre affermato l'indipendenza della sua vittoria.

Pizzarotti n una delle tante interviste tv rilasciate nonostante il divieto posto da Grillo sui salotti televisivi, ha affermato l'indipendenza della sua vittoria: "I cittadini hanno eletto me, non Grillo". Sia chiaro, nessuno scontro o allontanamento, solo la presa d'atto di due diversi ruoli, ha precisato Pizzarotti. "Non sarei qui se non fosse stato Beppe Grillo a votare la spinta propulsiva del Movimento 5 Stelle - ha affermato riconoscente - . Ma i cittadini hanno votato noi e la giunta la porteremo avanti noi. Sono due elementi che andranno a braccetto per cercare di cambiare questo Paese".



La risposta di Grillo in un video su Youtube: "A Parma non ha vinto Pizzarotti, ma i cittadini. Il M5S è uno strumento che serve ai cittadini per amministrare loro stessi, attraverso gli eletti".



Al neo sindaco il comico ha mandato un sms ma non c'è stata nessuna telefonata: "Ci ha e si è fatto i complimenti", ha raccontato Pizzarotti. "Non penso che ci sentiremo spesso nel lavoro che faremo nei prossimi anni - ha affermato - . Magari se ci sarà da fare qualche iniziativa, qualche evento per aggregare l'opinione pubblica chiameremo Grillo. Ma lui è il primo che ha detto che dobbiamo camminare con le nostre gambe".