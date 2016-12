Pontida sì o no? La Lega: "Raduno solo rinviato"

foto Ansa Correlati 13:03 - La voce che aveva cominciato a diffondersi era che il raduno di Pontida non si facesse. Ma ieri sera è arrivata la smentita ufficiale, con la correzione della notizia: per il tradizionale ritrovo dei lumbàrd è previsto soltanto uno slittamento. Da giugno l'appuntamento sarà spostato a luglio. A ribadirlo Maroni, affermando: "Pontida non sarà mai cancellata: è il simbolo padano contro l'oppressione di Roma". - La voce che aveva cominciato a diffondersi era che il raduno di Pontida non si facesse. Ma ieri sera è arrivata la smentita ufficiale, con la correzione della notizia: per il tradizionale ritrovo dei lumbàrd è previsto soltanto uno slittamento. Da giugno l'appuntamento sarà spostato a luglio. A ribadirlo Maroni, affermando: "Pontida non sarà mai cancellata: è il simbolo padano contro l'oppressione di Roma".

Insomma, nessuna cancellazione della grande manifestazione del popolo leghista sul pratone. Il terremoto giudiziario che ha scosso il partito, con Umberto Bossi finito sotto indagine per truffa allo Stato nella vicenda della gestione dei fondi ai partiti non provocherà l'annullamento del maxiritrovo.



Certo, la decisione di rinviare la data è quasi certamente sintomo di qualche ripensamento tra i vertici della Lega. La giustificazione ufficiale dello spostamento è quella della concomitanza del raduno leghista con lo svolgimento dei congressi in Lombardia e Veneto e di quello federale conclusivo.



Ma l'eurodeputato Matteo Salvini si affretta a lanciare un messaggio rasserentante. Il raduno si farà assicura, il problema è solo legato alla tempistica. Sarà rinviato. O a luglio, oppure al più tardi a settembre. Ma si farà. E chi ha detto che è tutto annullato, sottolinea, ha capito male.



Maroni: "Pontida non sarà cancellata"

"Pontida non sarà mai cancellata, perché è il simbolo della nostra lotta contro l'oppressione centralista romana". Lo ha scritto Roberto Maroni sul suo profilo Facebook, confermando che il tradizionale raduno leghista si farà anche quest'anno, ma dopo i congressi di giugno. "I nostri nemici - ha ricordato Maroni - si rassegnino: noi non molleremo mai".