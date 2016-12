foto LaPresse Correlati La lega nella bufera 22:34 - Umberto Bossi incorona Roberto Maroni candidato unico alla segreteria della Lega Nord. Il via libera è stato dato in forma verbale durante la riunione del Consiglio federale. Il Senatur ha spiegato inoltre che rimarrà nel Carroccio come "presidente fondatore" e che il futuro segretario federale sarà affiancato da tre vice, dei quali il vicario di provenienza veneta. - Umberto Bossi incorona Roberto Maroni candidato unico alla segreteria della Lega Nord. Il via libera è stato dato in forma verbale durante la riunione del Consiglio federale. Il Senatur ha spiegato inoltre che rimarrà nel Carroccio come "presidente fondatore" e che il futuro segretario federale sarà affiancato da tre vice, dei quali il vicario di provenienza veneta.

"Bisogna mantenere il partito unito", avrebbe ripetuto Bossi alla riunione, in cui è stato descritto molto attivo nell'affrontare le questioni procedurali in vista del congresso.



Nella riunione in via Bellerio, durata circa tre ore, il Consiglio federale ha affrontato soprattutto questioni legate alla riforma dello statuto della Lega che sarà ufficialmente modificato al congresso federale del 30 giugno e 1 luglio.



Tosi: "Ci speravamo, Maroni può allargare il consenso"

Soddisfatto il sindaco di Verona, Flavio Tosi: "Tutti i militanti e anche chi non è leghista speravano in questa soluzione. Bossi è colui che ha creato la Lega e tutti gli riconoscono, dentro e fuori la Lega, questo ruolo di padre nobile", ha continuato Tosi. "Però - ha aggiunto - serve un segretario federale che dia una svolta al movimento, perché, oggettivamente, le ultime vicende sono state pesanti per tutti". Serve, ha proseguito, una "persona pragmatica, concreta e stimata", in grado di "attrarre consenso nella Lega e fuori dalla Lega", per fare del Carroccio la "prima forza del Nord". "Roberto Maroni - ha concluso - ha queste caratteristiche".



La Padania: "Uniti intorno a Maroni"

"Uniti intorno a Maroni": è il titolo di apertura della prima pagina di domani del quotidiano leghista La Padania che inneggia all'unità del movimento attorno alla candidatura dell'ex ministro dell'Interno alla segreteria del Carroccio. "Dopo il consiglio federale: Bossi, io presidente fondatore, lui segretario. il movimento avrà anche tre vice territoriali, di cui uno vicario. Intanto Pini confermato alla guida della Lega Nord Romagna", scrive il quotidiano Verde.