Referendum anticasta, la Sardegna dice sì

foto Dal Web 18:16 - Il referendum anticasta in Sardegna è valido. Il quorum del 33,3% è stato centrato e superato. Nei quattro quesiti abrogativi delle nuove Province, i consensi si attestano attorno al 97%, mentre in quello consultivo per l'abrogazione dei quattro enti storici ci si aggira sul 67%. Superiore al 97% anche il Si' per il taglio degli emolumenti dei consiglieri regionali e per l'abolizione dei Cda degli enti regionali.

Sfiorano il 97% i favorevoli all'elezione diretta del presidente della Regione attraverso le primarie, sale invece al 98% la percentuale dei Si' per la riduzione da 80 a 50 del numero dei componenti del Consiglio regionale. Si fermano al 94,4%, infine, i consensi per la riscrittura dello Statuto sardo con l'Assemblea costituente.



Il presidente della Provincia di Carbonia Iglesias si è già dimesso

Primi scossoni del terremoto anticasta sancito dal referendum: il presidente della Provincia di Carbonia Iglesias - una delle quattro nuove Province oggetto dei referendum abrogativi - Salvatore Cherchi (Pd) si e' dimesso. La decisione segue l'esito dello scrutinio che ha vede una netta vittoria dei Sì. Cherchi è un esponente di punta del Pd sardo, in passato deputato e sindaco di Carbonia.



I dieci quesiti

Si è votato sull'abolizione delle quattro province sarde di più recente costituzione, del cda degli enti strumentali e agenzie della Regione, sull'elezione diretta del presidente della Regione, sulla riscrittura dello statuto di autonomia affidata a un'assemblea costituente eletta dai sardi a suffragio universale e sulla riduzione da 80 a 50 del numero dei componenti del Consiglio regionale.