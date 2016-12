foto LaPresse

17:58

- Saranno esenti dall'Imu le case inabitabili, accatastate F2, mentre non ci saranno sconti per gli anziani che si trovano ricoverati nelle strutture di riposo, come ha stabilito un emendamento al decreto legge fiscale approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato. La questione anziani è stata soltanto inserita in un ordine del giorno, approvato dalle stesse commissioni, in cui il governo si prende l'impegno di valutare la situazione.