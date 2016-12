foto LaPresse Correlati LA TABELLA: la produttività dei consigli regionali

Il commento di Mario Giordano 08:25 - La Casta non lascia. Raddoppia e se possibile anche di più. "Panorama" di giovedì 29 marzo punta il dito contro un secondo livello della Casta, non quello di Montecitorio o Palazzo Madama. Nel mirino del settimanale sono finiti i venti Consigli Regionali con i relativi stipendi lordi mensili. Manco a dirlo le sorprese, in negativo non mancano. Da Nord a Sud, a prescindere dal tipo di connotazione politica c'è sempre "qualche" (!) euro pubblico di troppo.

Teniamo presente una cosa: gli stakanovisti della Casta vera e propria, ossia i parlamentari, hanno tenuto 39 sedute in Aula dal primo gennaio 2012 ad oggi.



I consiglieri dell’Emilia Romagna si sono fermati a cinque (stipendio mensile lordo con diaria e rimborsi pari a 10.209 euro per ognuno dei 50 consiglieri), quattro sedute in Trentino (13.605 euro al mese per 70 consiglieri), cinque in Campania (15.448 euro a 61 consiglieri). A riunirsi con maggior frequenza sono i siciliani: 90 consiglieri, 20 sedute e 20.730 a testa. Il tutto documentato su Internet. In Lombardia in tre mesi le sedute sono state sei, gli 80 consiglieri hanno incassato 15.607 euro cadauno. Nel Lazio dieci sedute sono valse 13.366 euro a 74 eletti.



Ma a "Panorama" non sfuggono altre “chicche”. In Campania l’assemblea ha approvato l’ordinamento della "professione di maestro e delle scuole di sci”. Maestro di sci a Napoli e, perché no, pizzaiolo a Trento? Chiamiamoli pure i casi della vita. L’Ars siciliana si è pronunciata nell’ordine su dieta mediterranea, toelettatura di animali domestici, acconciatori e musicoterapia.



E le Commissioni? Nel Lazio quella per le Olimpiadi è nata nel 2011, si è riunita due volte ed è costata 200mila euro. Troppo facile fare i conti in tasca ai commissari.



Tutto questo non basta per indignarsi? Allora proviamo a pensare che il Trentino finora ha varato una sola legge regionale, il Piemonte due, le Marche quattro. E ancora: in Campania i consiglieri si sono riuniti cinque volte per un totale di 9 ore e cinque minuti netti. Calcolatrice alla mano hanno guadagnato 82 euro lordo per ogni minuto in Consiglio.