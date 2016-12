Foibe, Napolitano: ricordare per non ripetere

foto LaPresse 13:07 - "Impegnarsi a coltivare la memoria e a ristabilire la verità storica è stato giusto e importante". Così il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nel suo intervento alla cerimonia in occasione del Giorno del Ricordo, istituito nel 2004 per conservare la memoria delle foibe. "Sì, serve ricordare - afferma Napolitano - anche per ripensare a tutti i fatali errori al fine di non ripeterli mai più". - "Impegnarsi a coltivare la memoria e a ristabilire la verità storica è stato giusto e importante". Così il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nel suo intervento alla cerimonia in occasione del Giorno del Ricordo, istituito nel 2004 per conservare la memoria delle foibe. "Sì, serve ricordare - afferma Napolitano - anche per ripensare a tutti i fatali errori al fine di non ripeterli mai più".

Nell'ottica del ricordo, "è mia intenzione - ha ricordato Napolitano - in una prossima visita già programmata in Friuli, rendere omaggio alle vittime dell'eccidio di Porzus". Il capo di Stato ha anche ricordato "l'apporto che gli esuli" istriani, fiumani e dalmati, "hanno dato, rientrati in Italia, allo sviluppo e al progresso del nostro Paese".



Inoltre, ha poi citato la dichiarazione congiunta firmata lo scorso anno con il presidente croato in cui si afferma: "in ciascuno dei nostri Paesi coltiviamo, come è giusto, la memoria delle sofferenze vissute e delle vittime. Nel perdonarci reciprocamente il male commesso volgiamo il nostro sguardo all'avvenire che con il decisivo apporto delle generazioni più giovani vogliamo e possiamo edificare in una Europa sempre più rappresentativa delle sue molteplici tradizioni e sempre più saldamente integrata dinanzi alle nuove sfide della globalizzazione".